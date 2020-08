[전문] 박선호, 10일 의장대 입대…"씩씩하고 건강하게 지내다 돌아올 것"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 박선호가 국방부 의장대로 현역 입대하면서 팬들에게 인사를 전했다.

박선호는 7일 자신의 인스타그램에 "갑작스러운 입대 소식에 많이 놀라셨을 것 같아요. 입대가 결정된 후에 가장 먼저 팬 여러분에게 알리고 싶었지만, 언제 어떻게 말씀을 드려야 할지 너무 고민을 많이 해서 이제서야 글을 올리게 됐어요"라며 말문을 열었다.

그는 "전 의장대에 지원을 하게 되어 10일 입대를 하게 됐어요. 씩씩하게! 건강하게! 지내다 더욱 성숙해진 모습으로 돌아오겠습니다. 여러분도 그동안 아프지마시고, 건강하고 행복하게 잘 지내고, 꼭 웃는 얼굴로 다시 만나요"라고 밝혔다.

이어 "부족한 저를 항상 예뻐해주시고, 응원해주시고, 사랑해주셔서 항상 감사한 마음을 느끼고 있습니다. 잠시만 안녕이니까요. 더 멋있어져서 돌아오는 날 다시 만나요"라고 말했다.

박선호의 소속사 싸이더스HQ에 따르면 박선호는 최근 국방부 의장대에 합격해 10일 현역 입대한다.

한편, 박선호는 2014년 드라마 '황금 무지개'를 통해 데뷔해 '막돼먹은 영애씨 시즌14', '시를 잊은 그대에게', '최고의 치킨' 등에 출연했다.

이하 박선호 SNS 전문

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr