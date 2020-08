진정무 신임 부산경찰청장 취임

가장 안전한 부산 … 시민 사랑과 존경받는 부산 경찰 만들자

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신임 진정무 부산경찰청장이 7일 오후 부산경찰 추모공간을 찾아 순국·순직경찰관들에 대한 참배를 마친 뒤 취임식을 갖고 공식 업무에 들어갔다.

취임식에는 부산경찰청 직장협의회와 국가공무원노동조합 대표, 현장 경찰관과 새내기 경찰관 등 57명이 참석했다.

진 청장은 취임사에서 “지금은 코로나 국난으로 많은 시민이 힘들어 하는 어려운 시기이고, 수사구조개혁·자치경찰제 등 경찰개혁 완성을 위해 국민들에게 믿음을 주고 지지를 얻어야 할 중요한 시기”라고 언급했다.

진 청장은 “수사구조개혁으로 높아진 경찰의 위상에 걸맞게 더욱 책임 있는 자세가 필요하고, 안전한 사회를 염원하는 시민들의 목소리에 귀를 기울여야 한다”고 말했다.

그는 ‘가장 안전한 부산, 시민들로부터 사랑과 존경받는 부산경찰’을 강조하며 △ 치안안전망 구축 △ 공정하고 책임감 있는 법집행 △ 사람 먼저인 교통문화 정착 △ 재해·재난 대응역량 강화 △ 함께하는 협력치안 구현 △ 따뜻하고 정이 넘치는 조직문화 정착 등을 제시했다.

특히 최근 부산 초량 지하차도에서 갑작스러운 폭우에 갇혀 소중한 시민의 생명이 잃은 것을 언급하며, 재해·재난 대응 매뉴얼을 재점검해 현장에서 실행될 수 있도록 할 것을 참석자들에게 주문했다.

부산지역 항만에서 발생하고 있는 외국인 집단감염과 해수욕장 등 피서객들의 많은 방문에 따른 방역지원 등에도 최선을 다하겠다고 했다.

그는 직원들이 신명나게 일할 수 있도록 ‘사기진작TF’를 구성해 직원복지 증진과 근무환경 개선에 노력하고 조직내 잔존하는 갑질·성희롱 등 차별적 행위에 대해서는 단호하게 조치하고, 직장협의회를 소통과 참여의 발판으로 삼아 조직의 건강성을 높이겠다며 취임사를 마무리했다.

진 청장은 경남 밀양고, 경찰대학(4기)을 졸업해 경찰에 입문했다. 이후 부산경찰청 보안과장과 토론토 총영사관 주재관, 서울 용산경찰서장, 서울청 청문감사담당관, 충북청 1부장, 경남청 2부장, 서울청 교통지도부장, 경남경찰청장 등 주요 보직을 역임한 뒤 이번에 제32대 부산경찰청장으로 취임했다.

