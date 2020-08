[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)는 7일 보건복지부 주관 ‘제1회 노인맞춤돌봄서비스 성과보고대회’에서 최우수상을 수상한 노인통합지원센터에 상장을 수여했다.

강남구 노인통합지원센터는 '위드 미 케어'로 취약 및 독거어르신에게 보건영양정보 및 실내운동법을 안내하는 프로그램을 제공, 올해 처음 개최한 보건복지부 성과보고대회서 최우수상을 수상했다.

