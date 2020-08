방역당국 "카페 내 마스크 착용 엄수·대기자 거리두기 강화…단체손님은 예약해야"(상보)

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 서울 강남구에 위치한 한 카페에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단 감염이 발생한 가운데 방역 당국은 앞으로 카페 이용자는 주문할 때, 음료를 마시기 전과 후 마스크를 착용해야 하며 단체 손님은 예약을 통해서만 카페를 이용할 수 있다고 밝혔다.

중앙재난안전대책본부(중대본)는 7일 정례브리핑에서 '카페 방역수칙 마련 및 관리방안'을 발표하고 "카페의 감염전파 위험성이 높아 기존 카페 방역수칙을 보완·추가하고 별도 안내 등을 통해 방역 관리를 강화해 나가고자 한다"라며 이같이 밝혔다.

김강립 중대본 1총괄 조정관은 "카페에서 방역수칙 강화가 불편할 수 있겠으나 모두를 보호하기 위한 최소한의 규칙이라는 점을 이해하고 사업주와 이용자분들의 협조를 당부한다"고 강조했다.

중대본은 이날 보건복지부 중앙사고수습본부로부터 이 같은 내용을 담은 '카페 방역수칙 마련 및 관리방안'을 보고 받고 "이용자는 카페 입장, 주문대기, 이동, 대화할 때, 음식(음료) 섭취 전·후 등에는 반드시 마스크를 착용하도록 하고, 관리자·종사자는 마스크를 상시 착용해야 한다"고 당부했다.

이어 "혼잡한 시간대에 방문하지 않고, 불가피하게 방문할 경우 포장하거나 머무르는 시간을 최소화해야 한다"라면서 "거리 두기 준수를 위해 대기자 발생 시, 바닥 스티커, 안내문 등을 통해 대기자 간 2m(1m) 이상 간격을 두고 대기하도록 안내해야 한다"고 덧붙였다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr