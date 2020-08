국회서 무력했던 야당, 권언유착·재해지원 이슈로 '공세 전환'

[아시아경제 이지은 기자, 김혜민 기자] 7월 국회에서 여당의 일방적인 운영에 끌려다니며 무기력한 모습을 보였던 야당이 '권언유착'과 '재해지원' 이슈로 공세에 나서고 있다. '민주사회를 위한 변호사모임(민변)' 출신인 권경애 변호사의 폭로를 바탕으로 '검언유착'이 아닌 권언유착 의혹을 수사해야 한다고 목소리를 높이는가 하면 수해 현장을 찾아 피해 복구를 위한 민생 차원의 지원 이슈에도 적극 대처하고 있다.

전주혜 미래통합당 의원은 7일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "추미애 법무부 장관의 지휘권 발동에도 불구하고 검언유착 관련 내용이 뚜렷하게 나온 것이 없다"며 오히려 권언유착 수사가 필요하다고 밝혔다. 그는 "'한동훈 죽이기' 이면에는 '윤석열 죽이기'가 있는 것이고, 권언유착에 대해서 오히려 공정한 잣대를 들이대서 이 부분도 수사해야 된다는 말이 나올 수밖에 없는 것"이라고 강조했다.

앞서 주호영 통합당 원내대표도 전일 기자간담회를 열고 권 변호사의 폭로를 바탕으로 권언유착 의혹을 제기했다. 그는 "(권 변호사에게 '윤석열ㆍ한동훈을 쫓아내야 한다고 한 사람이) 매주 대통령 주재 회의에 참석하는 방송을 관장하는 분이라는데 누군지 밝혀야 한다"며 "특검이나 국정조사를 통해 진실을 밝혀야 한다"고 말했다. 하지만 권 변호사와 통화한 당사자로 밝혀진 한상혁 방송통신위원장은 이같은 의혹을 '허위'라고 맞받아치며 진실공방을 벌이고 있다.

야당은 집중호우 피해가 전국적으로 확산된 가운데 선제적으로 '수해 정치'도 시작했다. 야당은 여당보다 앞서 피해 지역을 방문한데 이어 지원 확대론도 먼저 띄웠다. 국민의당은 재난 추가경정예산(추경)에, 통합당은 이재민지원금 인상에 방점을 찍고 있다. 안철수 국민의당 대표는 6일 "재해복구예산과 예비비를 활용하자"며 "그것으로 충분하지 않다면 본예산 세출항목 변경을 포함해 재해 추경을 편성해서라도 신속한 응급복구와 지원, 항구적인 시설 보강에 나서야 한다"고 말했다. 김종인 통합당 비상대책위원장도 같은 날 "예산이 책정된 것이 없다면 추경을 할 수 밖에 없다"고 동조했다.

피해 지역을 방문해 봉사활동을 하고 온 주 원내대표는 "15년째 동결된 이재민지원금을 인상하자"고 주장하기도 했다. 그는 "주택이 침수될 경우 민가 100만원, 상가 200만원인 재난지원금이 현실에 맞지 않고 너무 적다"며 "현실에 맞게 재해보상비를 상향할 것"이라고 말했다.

야당이 한 발 먼저 지원확대론을 들고 나온 것은 '재해 이슈'를 선점하면서, 동시에 안전과 민생을 생각하는 정당이라는 이미지를 심어주기 위한 것으로 보인다. 여야 모두 피해지역에 대한 지원을 강조하는 만큼 오는 16일부터 시작되는 결산국회에서 이에 대한 본격적인 논의가 이뤄질 가능성도 있다.

