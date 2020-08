세종대, 온·열대 지방 모두 적응하는 벼 품종 세계 최초 개발

[아시아경제 이현주 기자] 세종대학교는 스마트생명산업융합학과 소속 진중현 교수 연구팀이 온대·열대 지방에 모두 적응하는 벼 품종을 세계 최초로 개발해 특허 등록했다고 7일 밝혔다.

기후 변화에 대응하는 벼 품종인 '세비'는 아열대 조건에서도 물과 비료를 절약할 수 있고 고온에도 견디는 강한 벼다. 온대 및 열대 지방에 모두 적응하는 품종 '아세미'에 건조와 비료흡수 능력을 개선시키는 'Pup1'을 조합해 만들어졌다. 또 연구팀은 동남아시아와 남아시아에서 가장 인기 있는 'IR64'라는 열대형 인디카 품종에 가뭄, 비료, 흡수, 직파에 적응하는 유전자를 도입해 기존 품종의 수량과 품질을 보존하는 'IPSA' 품종도 세계 최초로 개발했다.

이번 사업은 식물분자육종사업단과 한국연구재단 지원을 받아 개발을 지속할 수 있었다. 진 교수는 "개발된 품종들을 활용해서 기후변화에서도 생산성과 품질을 보장하는 과학적 원리를 이해하고 더 우수한 작물들을 개발할 것으로 기대된다'고 말했다.

