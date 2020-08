‘3일 돼지’ 엘포인트 회원 대상 최대 20% 할인 판매

5월, 7개 점에서 판매 시작해 현재 전 점으로 확대 운영

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데마트가 오는 12일까지 ‘초신선 돼지고기’를 최대 20% 할인 판매한다.

롯데마트에서 판매하는 초신선 돼지고기는 도축부터 고객이 먹기 전까지의 시간을 최소화해, 도축 후 3일 이내 매장에 진열과 판매가 이뤄져 ‘3일 돼지’라고 한다. 실제로 ‘3일 돼지’는 구매 이후 1차 가공을 진행하고, 다음날 롯데 신선품질혁신센터에 입고해 도축 후 3일째 매장에 진열된다.

신선한 식품에 대한 고객들의 니즈를 반영하듯 지난 5월 첫 선을 보인 ‘3일 돼지’는 7개 점에서 판매를 시작했으나, 고객들의 수요가 높아 현재 전 점으로 확대해 운영 중이다. 롯데마트는 삼겹살·목심(각100g)’을 각각 2880원에 판매한다. 단 제주점은 제외다.

