[포토] 이연화 '패션은 거들 뿐'

[아시아경제 온라인이슈팀] '머슬마니아' 모델 이연화가 독창적인 패션으로 근황을 전했다.

최근 이연화는 자신의 SNS에 사진을 공개했다. 사진 속 이연화는 무릎 위로 올라오는 꽃무늬 부츠를 신고 포즈를 취하고 있다.

한편 이연화는 지난 2017년 ‘머슬마니아 아시안 챔피언십’에서 패션모델 부문 그랑프리를 수상했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr