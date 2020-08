제40회 온나라 국악 경연대회 대상에 한양대 정연우씨

[아시아경제 박병희 기자] 한양대학교 3학년에 재학 중인 정연우(22)씨가 제40회 온나라 국악 경연대회 대상을 받았다.

정씨는 5일 국립국악원 풍류사랑방에서 열린 제40회 온나라 국악 경연대회 대상 경연에서 '서용석류 대금산조'로 영예의 대상인 대통령상과 상금 1000만원을 수상했다. 정씨는 대금 부문에 나서 대상의 영예를 거머쥐었다. 국무총리상인 최우수상에는 서울대학교 1학년인 거문고 부문의 홍세인(19)씨가 '한갑득류 거문고산조'로 수상했다.

대상 경연에서는 지난 7월 예선과 본선을 거쳐 올라온 가야금, 거문고, 대금, 피리, 해금, 아쟁, 정가, 판소리, 민요ㆍ가야금병창, 작곡, 타악의 11개 부문별 1위 수상자들이 실력을 겨뤘다. 타악 부문은 올해 처음으로 정식종목으로 채택됐다. 예선과 본선, 대상 경연의 심사에는 국악계 국가무형문화재 보유자, 교수, 작곡가, 연주가 등으로 구성된 154명의 심사위원이 참여했다.

이번 온나라 국악경연대회는 당초 4월~5월 개최 예정이었으나 코로나19로 한 차례 연기된 바 있으며 이후 철저한 방역 조치가 이루어진 가운데 펼쳐졌다. 이로 인해 대상 공연도 비공개로 열렸다. 총 390명이 접수해 299명이 예선을 치렀으며, 11개 각 부문의 예선을 통과한 6명이 본선을 치러 모두 33명의 수상자가 결정됐다.

온나라 국악경연대회의 주요 특전으로 남자의 경우 관악, 현악, 성악 부문의 최우수상 수상자는 병역 특례자로 추천된다.

대상 수상자인 정연우 씨는 "온나라 국악경연대회에 처음으로 출전해 큰 상을 받게 되어 얼떨떨하다"며 "대회를 준비하면서 공부가 많이 되었고 앞으로도 더욱 노력하겠다"라고 수상 소감을 밝혔다.

국립국악원 온나라 국악경연대회는 국립국악원과 전통공연예술진흥재단이 주최하고 하나은행이 후원한다. 1981년 장충동 국립극장에서 열린 제1회 전국국악경연대회를 시작으로 그동안 국악 인재들의 등용문으로 자리 잡아 왔다.

