AOA 출신 초아, '그놈이 그놈이다' OST로 3년만에 복귀

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 AOA 출신 가수 초아가 OST를 통해 3년 만에 돌아왔다.

6일 방송 관계자에 따르면 초아는 최근 KBS 2TV 월화드라마 '그놈이 그놈이다' OST에 참여했다.

지난 3일 방송된 '그놈이 그놈이다' 방송 중 새 OST가 나온 가운데 일부 팬들이 초아의 목소리라고 주장해 화제가 됐다.

초아는 지난 2017년 6월 AOA에서 탈퇴하면서 연예계 활동을 중단했다. 그해 3월 AOA 단독 콘서트 이후 대중에 모습을 드러내지 않아 잠적설·열애설 등이 불거지자 초아는 열애설에 대해 직접 부인하면서 팀 탈퇴를 밝혔다.

이후 초아는 FNC에 남아 자신이 모델로 계약한 모 스포츠 의류 브랜드 사인회에 참석하는 등 몇 차례 일정을 소화했지만 그외 연예계 활동은 없었다. 이후 2019년에는 FNC엔터테인먼트와 계약이 종료됐다는 소식도 전해졌다.

