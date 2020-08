[아시아경제 박지환 기자] 강원 춘천 의암호 선박 전복 사고 실종자들을 찾기 위한 수색 작업이 6일 오후 6시30분경 종료됐다.

관계 당국에 따르면 수색 작업은 7일 오전 일출 이후 재개될 예정이다.

이날 수색 작업은 소방과 경찰 등 835명과 헬기 7대 및 드론, 구명보트 등 장비 100대가 투입됐다.

이들 지역에는 오후 들어 비가 그쳤지만, 며칠간 내린 폭우로 유속이 매우 세고 흙탕물이어서 수색작업이 난항을 겪었다.

이날 오전 11시30분께 강원 춘천시 의암호에서는 경찰정·환경감시선·쓰레기수거선 등 선박 3척이 침몰해 탑승인원 8명 중 5명이 실종되고 2명이 구조됐다.

