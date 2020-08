창원대 LINC+사업단 ‘해외전문가 초청특강’ 개최

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원대학교 LINC+사업단은 사림관 1층 강당에서 MAD Architecture의 부사장인 Flora Lee 씨가 강연자로 나선 ‘해외전문가 초청특강’을 개최했다고 6일 밝혔다.

‘자연과 인간 모두에게 좋은 건축’을 주제로 강연을 펼친 Lee 씨는 학창시절의 경험담을 시작으로, MAD Architecture에 재직하며 수행한 다양한 건축 프로젝트 사례를 통해 자연과 인위적 건축물의 조화로움을 강조했다.

윤현규 창원대학교 LINC+사업단장은 “이번 해외전문가 초청 특강이 창원대 학생들의 글로벌 역량강화를 도움이 되길 바란다”며 “창원대 LINC+사업단은 앞으로도 학생들에게 지침이 될 수 있는 다양한 분야의 해외 전문가를 초청해 대면-비대면 방식의 여러 플랫폼으로 소통할 수 있는 기회를 만들어 나갈 것”이라고 설명했다.

