부동산 이어 '교육' 지적한 윤희숙…"용 되고 싶은 가재에 길 터줘야"

[아시아경제 이지은 기자] 국회 본회의장에서 정부의 부동산 정책에 대해 5분 연설로 비판해 화제가 된 윤희숙 미래통합당 의원이 이번에는 교육 문제를 지적하고 나섰다. 조국 전 법무부 장관이 소셜네트워크서비스(SNS)에 작성한 '가재, 개구리, 붕어' 이야기를 언급하며 "교육의 역할은 용이 되고 싶은 가재들에게 길을 터주는 것"이라고 말했다.

윤 의원은 6일 페이스북에서 "아이들에게 '아무 것도 못해도 괜찮다. 어떤 가재가 되도 사회가 너를 행복하게 해줄 의무가 있다'라고 가르치는 것은 정작 불행한 가재들을 만들어낼 가능성이 높다"며 이같이 말했다.

그는 "23번의 부동산 대책을 거친 후 급기야는 국민들의 간절한 내집마련 소망을 정부가 지원할 생각이 있는지 자체가 의심받는 상황이 됐다"며 "그런데 이런 의심은 부동산 뿐 아니라, 계층사다리 전반에서도 팽배해 있고 특히 우리 교육이 그렇다"고 강조했다.

윤 의원은 조 전 장관의 SNS 글인 '모두가 용이 될 필요는 없다. 가재, 개구리, 붕어로 행복하게 살 수 있는 세상을 만드는 것이 중요하다'를 언급하며 "말이 가진 감성은 아름답다. 그러나 교육의 역할은 용이 되고 싶은 가재들에게 길을 터주는 것, 가재들을 노력하고 성장하는 가재로 키워 어떤 개천으로 흘러 들어가도 자신의 행복을 찾아낼 역량을 갖추게 돕는 것"이라고 지적했다.

그는 "더구나 이렇게 아이들을 주저앉히는 이유가 교사나 학교가 편하려고, 또는 향상의 의지를 가진 국민이 많아지는 것을 정부가 반기지 않아서라면, 이것은 국민과 역사에 큰 죄를 짓는 것"이라며 "4차 산업혁명이 목전이다. 모든 아이들이 이 거센 변화의 파도에도 당당하게 항해할 능력을 갖추게 하는 것은 우리 세대의 책임"이라고 덧붙였다.

윤 의원은 "최근 기초학력 미달학생 비율이 폭발적으로 증가했다. 2016년 대비 2019년 중학생의 수학 기초학력 미달 비율은 무려 12%로 두 배도 넘게 늘었고, 고교생도 비슷한 폭으로 늘었다"며 "그런데 가장 경악스러운 것은 이런 국가적 쇠락에 대해 교육당국과 정부의 대응이 전혀 없다는 것"이라고 비판했다.

그는 "학력미달학생의 분포를 정확히 파악하기 위한 학업성취도 평가마저도 작년말 전교조가 서울시 교육청을 점거해 농성하는 바람에 철회됐다"며 "용이 되고 싶은 아이들, 가재 중에서도 큰물에서 노는 바닷가재가 되고 싶은 아이들의 가능성을 키우는 데 관심이 없을 뿐 아니라, 동네 개천의 가재 친구들에게도 무시당하는 가재들을 일으켜 세우는 노력도 안 하겠다는 것"이라고 말했다.

윤 의원은 "지금 우리 교육의 기치는 한마디로 '알아서 학원 가서 더 배우든가 말든가, 있는 집 아이들만 부모 재력으로 더 좋은 사교육 받아 용이 되든가 말든가'"라며 "정부와 교육당국이 '전국민 가재 만들기 프로젝트'에 매진하는 것을 계속 두고만 봐야 할까"라고 반문했다.

