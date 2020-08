[아시아경제 김봉주 인턴기자] 절필 선언과 함께 은퇴한 임성한 작가가 5년 만에 복귀한다.

5일 드라마 제작사 지담 측 관계자는 "임성한 작가와 지담이 함께 하기로 했다. 현재 임성한 작가는 새 작품을 집필 중"라고 밝혔다.

지담은 다만 "드라마 장르나 복귀 시기, 채널 편성에 관해서는 논의 중이며 확정된 바 없다"고 전했다.

임성한 작가는 MBC '보고 또 보고', '인어아가씨', '왕꽃선녀님', '오로라 공주', SBS '하늘이시여', '신기생뎐' 등 수많은 작품을 썼다.

임 작가는 자극적인 소재와 대사들로 '막장 작가'라는 비난을 받았다. 그는 2015년 MBC '압구정 백야'를 마지막으로 절필 선언했다.

한편, 앞서 이날 임성한 작가의 신작이 TV조선에 편성됐다는 내용이 보도됐으나 TV조선은 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다.

