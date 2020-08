5일 오후 인천의 한 해외 입국자 임시생활시설에서 보건복지부 중앙사고수습본부 관계자들이 소독을 하며 해외 입국자들의 입소준비를 하고 있다./인천=사진공동취재단

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.