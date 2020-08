담양군, 에코하이테크 산업단지 ‘복합문화센터 공모사업’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 담양군(군수 최형식)은 산업통상자원부의 ‘산업단지 복합문화센터’ 공모에 에코하이테크 담양산업단지가 선정됐다고 5일 밝혔다.

선정된 복합문화센터는 오는 2022년까지 국비 28억 원, 지방비 13억 원 등 총 41억 원의 사업비가 투입돼 문화프로그램 운영장, 체육시설, 편의점, 1인 창업 및 외국인 근로자 지원공간 등 근로자들의 복지 환경을 개선할 공간으로 구축될 예정이다.

이번 공모는 코로나19로 인해 침체된 경기 활성화를 위해 그간 노후 산단, 특화형 산단에만 지원하던 것을 한시적으로 모든 국가 및 일반산단으로 확대했다.

특히 현재 입주 진행 중에 있는 에코하이테크 산업단지의 선정으로 향후 산업단지 활성화에 기폭제가 될 전망이다.

군 관계자는 “산단 내 복합문화센터 건립으로 근로자들의 복지환경 개선은 물론 청년 인구 유입을 강화하는 계기가 될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 근로자들의 복지를 위한 다양한 사업들을 추진해 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr