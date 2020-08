소리바다, 코로나19로 인한 반기보고서 제출지연 제재 면제

[아시아경제 장효원 기자] 소리바다 소리바다 053110 | 코스닥 증권정보 현재가 414 전일대비 5 등락률 -1.19% 거래량 1,808,251 전일가 419 2020.08.05 14:07 장중(20분지연) close (대표이사 조호견)가 반기보고서 제출지연 제재 면제 승인을 받았다.

금융위원회는 지난달 15일 금융감독원·한국거래소와 공동으로 코로나19 영향 등으로 분·반기보고서를 기한 내에 제출하지 못하는 회사에 대해 행정재제(과징금 등)를 면제한다는 방침을 발표했다. 주요사업장과 종속회사 등이 중국·베트남 등에 위치하여 이동 봉쇄와 입국제한 등의 문제로 결산이 지연되고 있는 상황을 고려한 조치다.

소리바다는 중국 심천 소재의 관계회사로 인해 반기보고서 제출에 차질이 생겼고, 이에 대해 지난달 24일 제재 면제 심사를 신청했다. 금융감독원의 심사를 통해 최종 면제가 확정돼 소리바다는 반기보고서를 30일 연장된 오는 9월14일까지 제출하게 된다.

소리바다 관계자는 “금감원의 면밀한 심사를 통해 제재 면제 요건을 충족했고 연장된 기간 내로 반기보고서를 제출해 투자자 보호 및 불확실성 최소화를 위해 처리결과에 대해 공시를 진행했다”고 밝혔다.

