[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 기능성 수면용품 전문 브랜드 아임슬리핑매장에서 3D에어매쉬 베개와 패드를 선보인다. 베개와 패드는 3D에어매쉬 공기층이 여름에는 시원하게 겨울에는 따뜻하게 사용할 수 있으며 오염시 커버를 분리해 물세탁이 가능한 실용적인 제품이다

