[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 동구 계림동에 위치한 ‘친한친구지역아동센터’를 ‘희망이 꽃피는 공부방’ 61호점으로 선정했다고 5일 밝혔다.

‘친한친구지역아동센터’는 지역 아동들이 건강한 사회일원으로 성장하도록 돕는 아동복지시설로 16명의 아동들이 방과 후 돌봄 서비스와 학습지도를 받고 있다.

광주은행 지역사랑봉사단 직원들은 노후된 책상과 의자를 교체하고, 정리정돈을 위한 책장과 캐비넷을 선물해 쾌적한 학습 환경을 만들었다.

고병일 광주은행 부행장은“‘코로나19’로 인해 아동들의 유치원 및 학교 등교에 차질이 생기면서 돌봄 공백이 우려되는 가운데 지역 아동들의 학습지도와 돌봄교육에 대한 지원이 절실히 필요한 시점이다”며 “앞으로도 우리지역 아동센터의 원활한 운영을 지원하며 지역아동들이 건강하게 꿈을 키울 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

