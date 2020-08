코스피가 전 거래일보다 9.26포인트(0.41%) 오른 2289.23으로 거래를 시작한 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.