英명품 가전 듀얼릿, 파넬과 협업

[아시아경제 조유진 기자] 생활문화기업 LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 12,250 전일대비 150 등락률 +1.24% 거래량 23,446 전일가 12,100 2020.08.05 09:31 장중(20분지연) close (대표 오규식)가 국내 전개하는 영국의 소형 가전 브랜드 듀얼릿이 수입 명품 가구 편집숍 브랜드 파넬과 공동 전시·프로모션 협업을 진행한다고 5일 밝혔다.

듀얼릿은 파넬의 온라인 쇼핑몰을 비롯해 서울 본사 쇼룸과 용인에 위치한 빌라드파넬 베이커리, 쇼룸에서 클래식 4구 토스터기, 2구 토스터기, 무선 전기포트 총 3종의 제품 전시 및 판매를 시작하고, 공간의 기품을 높여주는 프리미엄 소형 가전의 가치를 소비자들에게 소개할 계획이다.

듀얼릿은 창업자 막스 고트바튼이 1945년 영국에서 탄생시킨 브리티쉬 헤리티지 가전 브랜드다. 독보적인 품질력과 남다른 예술성을 담아내 70여년 간 왕실과 영국인들의 사랑을 받아왔다. 대표 제품인 클래식 토스터기는 고트바튼 일가가 3대째 영국 본사 직영 공장에서 핸드메이드로 제작해오고 있으며, 조립자의 이름을 표기한 스티커를 제품에 부착해 ‘본질적이고, 진실하며, 타협하지 않는다’는 브랜드의 장인정신을 지켜오고 있다.

파넬은 1979년 탄생해 40여년간 입지를 다져온 국내 명품 가구 편집숍 브랜드로 세계 각국에서 다양한 가구와 소품을 수입해 국내 소비자에게 선보여왔다. 프랑스 가구 브랜드 몽티니, 벨기에 아웃도어 가구 브랜드 트리뷰 등의 수입 명품 가구 브랜드를 국내 성공적으로 안착시킨 바 있다.

한편, 듀얼릿은 파넬과의 협업을 기념해 오는 31일까지 소셜네트워크서비스(SNS) 공유 이벤트를 진행한다. 해시태그 및 팔로잉 조건을 전제로, 듀얼릿 제품이 전시된 파넬 또는 빌라드파넬 쇼룸을 방문하고 개인 SNS에 사진을 업로드하거나, 듀얼릿 또는 파넬의 공식 인스타그램에 노출된 전시 사진을 리그램하면 이벤트에 참여할 수 있다.

참여자들 중 1명에게는 110만원 상당의 ‘케이멧’ 트롤리를, 2명에게는 80만원 상당의 듀얼릿 클래식 2구 토스터기 및 무선 전기포트 세트를 증정하고 그 외 다수의 참가자들에게도 고급 원목 도마 또는 텀블러를 증정할 예정이다.

