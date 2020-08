U+아이돌Live, 빅톤·오마이걸·iKON 언택트 콘서트 개최

8일 오후 7시 독점 생중계



[아시아경제 김흥순 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 11,350 전일대비 50 등락률 -0.44% 거래량 352,663 전일가 11,400 2020.08.05 09:30 장중(20분지연) close 는 빅톤, 오마이걸, 아이콘(iKON)의 합동 언택트(비대면) 공연 '아이돌라이브 아이로그U 콘서트 시즌2'를 8일 오후 7시 U+아이돌Live에서 독점 생중계한다고 5일 밝혔다.

이들은 U+아이돌Live의 '아이로그U' 시즌2의 주인공이다. 아이로그U는 인기 아이돌의 여행지 일상을 담아낸 U+아이돌Live의 자체제작 콘텐츠다. 시즌1 청하, SF9, 몬스타엑스에 이어 시즌2에서는 빅톤, 오마이걸, 아이콘(iKON)이 출연하며 누적 조회수 250만회를 돌파했다.

온라인 생중계로 진행되는 이번 공연은 팬들이 사전 투표로 정한 아이템을 콘서트 중 인터뷰 주제로 사용하고, 공연 중 실시간 채팅으로 소통할 수도 있다.

U+아이돌Live을 통해 모바일 생중계돼 어디에서나 공연을 볼 수 있다. 생중계 이후에는 주문형비디오(VOD)로 무료 시청이 가능하다. U+아이돌Live는 이용 중인 통신사 관계없이 구글 플레이스토어, 애플 앱스토어, 원스토어를 통해 무료로 내려받아 사용할 수 있다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr