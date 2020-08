전북은행장학문화재단 제2회 ‘JB청소년 유튜버 공모전(UCC)’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] (재)전북은행장학문화재단(이사장 김영구)은 8월 3일부터 9월 11일까지 ‘제2회 우리들 경제이야기 JB청소년 유튜버 공모전(UCC)’을 개최한다고 4일 밝혔다.

’우리들 경제이야기 JB청소년 유튜버 공모전(UCC)’은 유투브 세대인 청소년들이, 사회 및 경제 교과서상의 경제 개념을 스스로 UCC 제작 및 활용을 통하여 경제에 대한 관심과 이해도를 높이고 적극적으로 경제활동에 참여할 수 있는 장을 마련하였다.

이번 공모전은 도내 중·고등학생 및 동일 연령대의 청소년을 대상으로 진행되며 중·고등학교 사회 및 경제 교과의 경제개념을 활용하여 팀 단위로 UCC를 제작해 8월 3일부터 9월 11일까지 접수하면 된다.

대상 1개팀에게는 전북은행장학문화재단 표창장과 장학금 100만원, 최우수상 2개팀에는 각 50만원, 우수상 3개팀에는 각 30만원을 수여한다. 공모전 결과는 10월중 수상자앞 개별 연락을 통해 발표된다.

전북은행장학문화재단 김영구 이사장은 “공모전 심사는 청소년들의 창의성과 노력에 주안점을 두고 심사할 예정이다”며, “재단에서는 앞으로도 공모전뿐만 아니라 청소년들이 주도적으로 참여할 수 있는 다양한 사업을 지속적으로 실시할 예정이니 도내 중·고등학생들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr