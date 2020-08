장수군, 2020년 상반기 친절 공무원 표창 수여

[아시아경제 호남취재본부 고달영 기자] 장수군은 4일 군수실에서 ‘국무총리 모범공무원, 친절공무원, 공무원제안 표창’ 수여식을 진행했다.

상반기 국무총리모범공무원에는 재무과 유인선 팀장이 선정되었고, 국무총리표창에 산서면 이민영 팀장이 표창을 수여하였다.

친절공무원에 일자리경제실 김동현 팀장, 재무과 탁용근 주무관, 산림과 김상근 주무관, 건설교통과 전태영 주무관, 의회사무과 고은숙 주무관이 상반기 친절공무원으로 선정됐다.

공무원제안에는 재무과 백임수 팀장과 노력상에 건설교통과 성영록 팀장, 문화체육관광과 이현석 주무관이 공무원 제안 표창을 수여받았다.

국무총리모범공무원에 선정된,유인선 경리팀장은 현재 각종 계약을 신속 공정하게 체결하고 2019년도 및 2020년도 상반기 지방재정신속집행에서 우수한 성적을 달성하는 등 지역경제 활성화 및 군정발전에 기여한 공을 인정받았다.

국무총리표창를 수상한,산서면 이민영 산업 팀장은 재해예방사업과 자연재난사전대비 등 재해업무분야에서 맡은 바 업무를 충실히 수행해 재해로 인한 군민의 생명과 재산보호의 최 일선에 앞장선 공적을 인정받아 표창을 수여받았다.

장영수 군수는 “모범적이고 창의적인 자세로 열심히 뛰어주는 공직자들에게 감사드린다”며 “앞으로도 군정발전을 위해 다각적으로 노력해달라”고 말했다.

