전 애인 납치해 묶어놓고 차에 불 지른 50대, 숨진 채 발견

차 안에 묶인 30대, 끈 풀고 탈출

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 경남 진주에서 전 애인을 납치한 50대가 전북 완주군 야산에서 숨진 채 발견됐다.

4일 경찰 등에 따르면, 오전11시께 전북 완주군 완산면 야산에서 A(51)씨가 숨진 채 발견됐다.

앞서 A씨는 지난 2일 오후 10시5분께 경남 진주시 하대동 모 빌라 앞에서 외출하던 전 애인 B(38)씨를 차로 납치했다.

A씨는 자신의 집이 있는 전북 전주시로 가는 길에서 하루 뒤인 3일 오전 4시께 완주군 완산면 야산 임도에 차량을 세웠다.

그는 차 안에서 B씨를 폭행한 뒤 B씨를 묶고 차량에 불을 지른 뒤 도주했다.

B씨는 다행히 느슨히 묶인 끈을 풀고 차량에서 탈출해 곧바로 경찰에 신고했다.

신고를 받고 A씨를 추적하던 경찰은 이날 야산에 숨져 있는 A씨를 발견했다.

경찰은 B씨를 상대로 사건 경위를 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살 예방 핫라인 ☎1577-0199, 희망의 전화 ☎129, 생명의 전화 ☎1588-9191, 청소년 전화 ☎1388 등에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr