이철우 경북도지사, 기재부 찾아 국비 확보 '지역 챙기기'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 이철우 경북도지사는 4일 세종사무소에서 2021년도 국가투자예산 추진상황 점검 화상회의를 개최한 뒤 기획재정부를 방문, 포항지진 피해 등 지역현안과 관련한 예산 확보를 위한 활발한 행보를 펼쳤다.

이 도지사는 이날 기재부에서 안일환 제2차관, 안도걸 예산실장, 최상대 예산총괄심의관 등을 차례로 찾아가 지역의 현안사업을 설명하고 국가투자예산 지원을 요청했다.

‘포항지진 특별법'에 따른 피해 구제 금액이 70%로 제한돼 있는 것과 관련, 100% 상향과 함께 주택수리 등 유형별 지원한도(최대 1억2000만원)규정을 폐지할 것을 건의했다. 또 영일만 횡단구간 고속도로 실시설계비 200억원 등 지진으로 위축된 지역경제의 활성화를 위한 특별지원을 요청했다.

이와 함께 대구경북통합신공항 이전지가 확정됨에 따라 새로운 물류 기반시설 확충의 시급함을 설명하면서 중앙선 복선전철화사업 5500억원 등 철도계획 3개 노선 3조3049억원과 북구미IC~군위IC 등 고속도로 계획 5개 노선 3조9250억원을 건의했다.

'신라왕경 핵심유적 복원·정비에 관한 특별법' 제정의 후속조치와 관련해서는 신라왕경 핵심유적 복원?정비사업 209억원과 특별법 취지에 맞도록 문화재보수 총액사업으로 묶여 있는 것을 별도사업으로 예산을 분리해 줄 것을 요청했다.

이철우 도지사는 이날 세종사무실에서 실무자들에게 "대구경북의 백년대계를 이끌어 갈 통합신공항이 양보와 타협으로 슬기롭게 추진되는 만큼 지역이 한 단계 도약할 수 있는 가장 중요한 시기"라며 "시기를 일실하지 말고 국가투자예산 확보에 한 치의 소홀함이 없도록 치밀한 논리로 무장하라"고 독려했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr