[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 8층 ‘러쉬’매장에서는 본격적인 휴가철을 앞두고 호텔이나, 집에서 즐길 수 있는 힐링 아이템 중 하나인 입욕제를 다양하게 선보이고 있다. 입욕제는 피부를 매끄럽게 해주는 효과와 더불어 로맨틱한 분위기와 향기를 통해 피로를 해소 할 수 있다

호남취재본부 신동호 기자 sdh6751@asiae.co.kr