[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 3일 오후 안양천 인조잔디 축구장을 찾아 풍수해 취약지역 안전 대책 마련에 나섰다.

채 구청장은 이날 당산동 지식산업센터 공사 현장, 안양천 인조잔디 축구장, 도림천 진입로 등 풍수해 취약지역을 방문, 집중호우로 발생할 수 있는 안전사고 예방대책과 수해 방지를 위한 현장관리, 점검에 총력을 기울였다.

또 공사 관계자에게 근로자 및 구민의 생명과 안전을 위해 최선을 다해줄 것을 당부했다

