대구 안경산업 발원지, '산업관광 거점'으로 재탄생…문체부 공모 선정

국내 최초 안경공장 '국제셀룰로이드' 부지, 보존가치·문화 콘텐츠 인정받아

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대한민국의 최초 안경 공장이자 한국 안경 산업의 태동이 된 '국제셀룰로이드' 옛터가 시민들을 위한 문화재생 공간으로 재탄생된다.

대구시와 (재)한국안광학산업진흥원은 지난 6월 문화체육관광부 주최 (재)지역문화진흥원 주관 '2020 유휴공간 문화재생 기본구상 방안 연구대상지 공모'에 국제셀룰로이드 부지가 최종 선정돼 본격적인 연구 용역에 착수했다고 3일 밝혔다.

'국제셀룰로이드'는 1946년 대구에 뿌리를 둔 한국 최초 안경산업 발원지로, 지금은 유휴공간이나 시대적 패러다임의 변화에 따라 보존가치와 활용성을 크게 인정받고 있는 곳이다.

반경 1㎞ 이내 북구청, 제3산업단지, 안경특구와 시장, 상가가 밀집한 상업지구가 조성돼 있어 유동인구가 많다. 또한 배후 수요가 풍부하며 교통요지에 위치한 점이 이번 공모에서 높이 평가된 것으로 전해졌다.

대구시는 문체부와 지역문화진흥원에서 진행하는 이번 대상지별 개발 유형을 도출한 연구 용역 결과를 바탕으로 관련 사업을 향후 지역을 대표하는 대형 프로젝트로 추진할 계획이다.

홍의락 대구시 경제부시장은 "80여 년의 제조역사를 보유한 안경 산업의 가치를 재조명하는 아카이브 조성으로 지역의 새로운 근대 문화유산의 가치를 부여할 예정"이라며 "산업과 문화를 함께 향유하는 산업관광을 육성, 국내외 방문객 유치 활성화를 통한 지역경제 활성화에 큰 도움이 될 것으로 기대한다"고 했다.

한편, 전국 17개 시·도 226개 기초자치단체를 대상으로 추진한 올해 공모에는 대구시를 비롯해 총 5개 지역(대구·안동·부천·여주·나주)의 5곳이 최종 선정됐다.

