전북도, 본격적 무더위 축사 화재예방 당부

무더위 전기 사용량 급증으로 축사농가 화재 발생 증가

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북도는 장마 후 본격적인 무더위가 시작되면서 냉방기 가동에 따른 축사 화재 예방을 당부했다.

3일 전북도에 따르면 축사농가의 화재발생 주요 원인은 냉방장치, 환풍기 등 전기 사용량 급증으로 인한 전기적 원인이 가장 높은 것으로 나타났다.

소방청 축사화재 발생현황을 보면 지난 2015년 48건, 2016년 48건, 2017년 56건, 2018년 68건, 2019년 63건으로 총 283건의 화재가 발생했다.

화재 원인은 전기적(단락, 과부하 등) 128건, 부주의(담배꽁초, 쓰레기 등) 72건, 기계적(과열, 과부하 등) 926건, 화학적 1건, 자연적 2건, 미상 51건, 기타 3건으로 전기로 인한 화재가 45.2%를 차지했다.

이에 따라 전북도는 전기 사용량 급증으로 발생하는 화재를 선제적으로 예방키 위해 축산농가에 철저한 사전점검을 당부했다.

축사 화재 예방을 위한 주요 점검내용으로는 ▲콘센트·분전반·환풍기 모터 등에 쌓인 먼지와 이물질 제거 ▲손상된 전선 유무 확인 ▲전기 과부하의 원인인 문어발식 콘센트 사용 지양 ▲느슨하게 연결된 플러그가 없는지 확인 ▲소화기 비치 및 사용 요령을 숙지해 화재 발생 시 신속히 대응해야 한다.

전북도는 축사 화재발생을 예방키 위해 지난 2017년부터 매년 4억 원씩을 투입해 축사화재안전시스템 지원 사업을 추진하고 있다.

또 내년에는 추가로 축사 내 전기시설 이상 유무를 감지해 농장주에게 사전 통보하는 시스템과 배전반 소화기 지원 등을 추진할 계획이다.

전북도 관계자는 “축사 화재 예방을 위해 주기적인 전기시설 점검이 필요하다”면서 “축사 농가는 화재점검 체크리스트 등을 활용해 전기시설 점검을 생활화하길 바란다”고 말했다.

