[아시아경제 호남취재본부 성슬기 기자] 광주 서부경찰서는 식당에 들어가 돈을 훔친 혐의(야간건조물침입절도)로 A(26)씨를 불구속 입건했다고 3일 밝혔다.

A씨는 지난 1일 오전 4시께 광주광역시 서구 광천동 한 아파트 상가 식당에 들어가 현금 9만여 원을 들고 도망간 혐의를 받는다.

A씨는 범행에 앞서 오전 0시 30분과 3시 20분께 같은 식당을 찾아 범행을 시도했지만, 실행에 옮기지 않고 돌아온 것으로 알려졌다.

집으로 돌아온 A씨는 계속해서 카운터에 있던 현금이 머릿속에 맴돌자 결국 다시 식당에 가서 훔쳐 나온 것으로 전해졌다.

조사결과 특별한 직업 없이 부모에게 생활비를 받아 지내던 A씨는 과자로 끼니를 때우며 지내다 배가 고파 이 같은 일을 벌인 것으로 드러났다.

경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 성슬기 기자 ssg5991@asiae.co.kr