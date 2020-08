[포토] 박종호 산림청장, 충주 호우 피해지 응급복구 지원 논의

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 3일 박종호 산림청장이 충북 충주시 엄정면행정복지센터에서 집중호우로 인한 산사태 및 산림 피해지 현황을 보고받은 후 조길형 충주시장과 2차 피해예방을 위한 현장조치 및 응급복구 지원방안을 논의했다고 밝혔다. 박 청장(오른쪽 첫 번째)이 호우 피해지에 대한 응급복구 지원방안을 논의하고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr