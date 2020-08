전남도교육청 ‘여름방학 기초학력’ 집중 운영

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 휴업과 온라인 학습으로 발생한 학습격차 해소를 위해 여름방학 중 집중 프로그램을 운영한다고 3일 밝혔다.

전남 일선 학교가 3일부터 2주 정도의 짧은 여름방학에 들어간 가운데 도내 132개 초등학교 1700여 명의 학생들이 기초국어, 기초수학, 영어캠프 등의 프로그램에 참여하고 있다.

이를 위해 전남기초학력지원센터는 한글 미해득 학생 7명을 대상으로 학생의 읽기 발달 단계에 맞는 지도 방법의 전문가를 초빙해 이번 여름방학 기간 동안 한글교육책임 지도를 한다.

또 지난 1학기부터 해온 읽기곤란 학생에 대한 집중 지원 프로그램을 광주교대 통합교육지원센터와 연계해 방학 중에도 운영하며, 학생 개인 특성에 맞는 맞춤형 지도로 이뤄지고 있다.

아울러 ‘수포자(수학포기자)’가 발생하지 않도록 초등 3?6학년 284명을 대상으로 체험, 놀이 중심 수학캠프를 목포수학교육체험센터 등 14곳에서 운영한다.

특히 기초학력 지도 대학생(교대, 사범대) 멘토링제를 통해 기초국어, 기초수학 등 기초학력 향상 지원에 나서 학생들에게 기초학력뿐 아니라 상담, 학습코칭, 진로 지도까지 제공해 큰 호응을 얻고 있다.

장석웅 교육감은 “지난 1학기 코로나19라는 역대급 위기 상황을 교육현장의 협력과 지혜로 슬기롭게 극복했지만, 휴업과 온라인 개학으로 인한 학습격차가 발생한 것은 문제”라며 “비록 짧은 여름방학이지만 집중 프로그램을 통해 기초학력 향상에 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr