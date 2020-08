부산 기장군에도 음압구급차 들어왔다

코로나19 등 감염병 선제 대응 위해 도입… 8월 현장 투입

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 등 각종 감염병에 대한 적극적인 대응을 위해 부산 기장군에 음압구급차가 도입돼 8월부터 운영에 들어갔다.

음압구급차란 차내 음압시스템이 설계돼 내부 기압을 외부보다 낮게 유지하고, 공기 중 미세입자를 제거하는 헤파필터시스템을 적용해 호흡기 병원체의 외부 유출을 차단할 수 있는 특수구급차량이다.

또 운전석과 환자가 있는 공간이 격벽으로 완전히 분리돼 의료진의 2차 감염을 차단하고, 각종 특수구급 및 의료장비를 비치해 응급의료 상황에 적극적으로 대처할 수 있는 첨단 구급차량이다.

기장군 관계자는 “음압구급차 운영으로 안전하고 신속한 감염병 환자 이송이 가능하게 됐다”며, “하반기 코로나19 2차 유행에 대비해 선제적인 방역활동에 집중하는 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr