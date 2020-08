세븐일레븐, 8월 5천원 구매시 최대 5천원 페이백

[아시아경제 차민영 기자] 편의점 세븐일레븐은 8월 고객 프로모션 행사를 펼친다고 3일 밝혔다.

세븐일레븐은 이달 한 달간 모바일 앱 '세븐앱' 적립과 함께 5000원 이상(담배, 주류, 서비스상품 제외) 구매 고객을 대상으로 세븐일레븐 모바일상품권 3000원을 증정한다. 이와 동시에 엘페이로 결제하면 엘포인트 2000포인트를 페이백 형태로 돌려받을 수 있다. 행사는 인당 1일 1회 한정으로 참여 가능하다.

하절기 주요 상품에 대한 할인 이벤트도 마련했다. 세븐일레븐은 이달 말까지 대표 차별화 아이스크림인 ‘매일우유맛소프트콘’, ‘칸타타소프트콘’을 포함한 소프트 아이스크림 5종에 대해 카카오페이나 페이코인으로 결제시 50% 할인 판매한다. 이들 상품은 8월 2+1 증정행사 품목이기도 해 중복 할인적용시 전체 할인율은 67%에 달한다. 예를들어 판매가 1800원인 ‘매일우유맛소프트콘’을 3개 구매하고 할인 혜택을 받으면 최종 구매금액은 1800원이 된다. 정상가가 5400원으로 3개를 1개 가격에 구매하는 셈이다.

같은 기간 ‘미니언즈에그타르트’, ‘미니언즈초코우유’ 등 미니언즈 캐릭터 상품 10여종에 대해서도 신한카드 결제시 20% 할인 판매한다. 미니언즈 상품 구매 후 세븐일레븐 페이스북, 인스타그램에 필수 해시태그와 함께 인증샷을 남기면 추첨을 통해 미니언즈레고 3명, 미니언즈피규어 7명, 미니언즈문구세트 30명 등을 추첨해 경품을 지급한다. SNS 이벤트는 16일까지 진행된다.

탄산주말대전도 진행한다. 8월 한 달간 매주 금요일에서 일요일까지 탄산음료 7종에 대해서 NH농협카드 결제시 40% 할인 판매한다. 대상은 칠성사이다500ml, 칠성사이다1.5L, 환타오렌지600ml, 환타오렌지1.5L, 펩시콜라1.5L, 웰치스포도1.5L, 밀키스1.5L 등이다.

김영혁 세븐일레븐 디지털혁신부문장은 “8월은 본격적인 무더위와 함께 바캉스 시즌인 만큼 편의점을 찾는 고객들에게 실용적 혜택을 줄 수 있는 콘텐츠 중심의 프로모션을 기획했다”며 “앞으로도 다양한 상품과 가격 혜택을 담은 고객 행사를 꾸준히 선보여 나갈 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr