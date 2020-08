에이지 투웨니스, 시그니처 에센스 커버 톤업 베이스

에센스 71% 함유

[아시아경제 조유진 기자] 생활뷰티기업 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 22,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,600 2020.08.03 08:23 장시작전(20분지연) close (대표 임재영)은 대표 화장품 브랜드 에이지 투웨니스에서 화사한 톤업으로 완성도 높은 메이크업을 연출해주는 ‘시그니처 에센스 커버 톤업 베이스’를 출시했다고 3일 밝혔다.

이 제품은 베이스 메이크업 전 단계에 사용해 피부 톤 보정과 피부 결 정돈을 도와준다. 에센스를 71% 이상 함유해 보습력과 피부장벽 강화에 도움을 주고, 피부를 촉촉하고 화사하게 보정하는 것이 특징이다.

무너짐 방지를 위한 피지 흡착 기술을 적용했으며 묻어남 방지를 위한 코팅막 기술을 적용해 피부 표면에 얇은 코팅막을 한번 더 형성하여 메이크업 밀착력 향상에 도움을 준다.

톤업 베이스 사용 후 24시간 메이크업 고정력과 안티 다크닝 효과에 대한 인체적용시험을 완료해 첫 화장 그대로 메이크업의 유지력을 높여준다.

개인별 피부 톤에 따라 선택해 사용할 수 있도록 △어두운 피부 톤을 위한 핑크 베이스 △붉은 피부 톤을 위한 그린 베이스 △노란 피부 톤을 위한 퍼플 베이스 등 3종으로 출시됐다.

시그니처 에센스 커버 톤업 베이스는 백화점, 면세점 및 온라인에서 만나볼 수 있다.

