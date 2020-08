고용부 '일자리창출 유공 정부포상' 신청 한달간 접수…12월 시상

[아시아경제 김보경 기자] 고용노동부는 3일부터 오는 31일까지 '2020년도 일자리창출 유공 정부포상'을 위한 신청을 받는다.

일자리창출 유공 정부포상은 각계각층에서 일자리 창출을 위해 기여한 개인과 단체를 포상하는 것으로 2009년부터 시행해왔다.

사회의 각 분야에서 일자리를 늘리거나 일자리의 질을 앞장서서 개선하는 등 일자리 창출에 공적이 큰 개인과 단체를 적극적으로 발굴해 포상할 계획이다.

특히 노동시간 단축, 일·생활 균형 실천, 비정규직의 정규직 전환, 청년고용 확대(해외진출) 등 좋은 일자리 창출에 앞장선 개인과 단체가 정부포상을 받을 수 있도록 한다.

일자리창출 유공 정부포상을 원하는 개인과 단체는 분야별로 지방고용노동관서 또는 한국산업인력공단에 공적 조서 등의 신청서류를 제출하면 된다. 유공자를 추천하고자 하는 국민은 누구나 고용부 홈페이지에서 일자리 창출에 공이 있는 개인 또는 단체를 추천할 수 있다.

신청 및 추천 접수 이후에 10월 공개검증, 공적심사 등의 절차를 거쳐 정부포상 대상자를 결정하고 올해 12월에 시상식을 개최할 예정이다.

김영중 고용부 노동시장정책관은 "그동안 일자리 문제를 해결하고 국민의 삶의 질을 높이는 데 묵묵히 기여해 온 유공자를 찾아 그 공적을 널릴 알릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

