'복면가왕' 유고걸=트로트 가수 한이재...박구윤 "여자인 것 같다" 적중

[아시아경제 강혜수 기자] 2일 오후 방송된 KBS2 '복면가왕' 유고걸은 트로트 가수 한이재였다.

이날 '복면가왕'은 장미여사의 4연승에 도전하는 복면가수 4인의 2라운드 무대로 채워졌다. 2라운드 두 번째 대결은 유고걸과 빨간휴지가 펼쳤다.

유고걸은 현철의 '봉선화 연정'을, 빨간휴지는 김건모의 '서울의 달'을 선곡했다. 유고걸은 판정단으로부터 경극 가수 같다는 평을 듣기도 했다. 반면 빨간휴지는 여유있는 노련한 보이스로 판정단의 11표를 얻고 3라운드에 진출하게 됐다.

1표차로 2라운드에서 탈락한 유고걸의 정체는 트로트 가수 한이재였다. 앞서 박구윤이 "여자인 것 같다"고 말했다가 권인하에게 핀잔을 들었는데, 한이재의 정체에 권인하는 "어떻게 남자가 저 소리를 내냐"며 내내 놀라움을 감추지 못했다. 한이재는 자신을 투플러스원이라고 센스있게 소개해 더욱 시선을 모았다.

KBS2 음악예능프로그램 '복면가왕'은 매주 일요일 오후 6시 20분에 방송된다.

