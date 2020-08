'인기가요' 화사 '마리아', 출연없이 1위...소유-에릭남-에이프릴-제시 컴백

[아시아경제 강혜수 기자] 2일 오후 SBS '인기가요'에서 화사가 출연하지 않고 8월 첫째 주 1위를 차지했다.

이날 SBS '인기가요'는 지코의 'Summer Hate', 화사의 '마리아', 전소미의 'What You Waiting For'가 1위 후보에 올랐다. 전소미만 무대에 오른 가운데, 화사가 1위 트로피를 거머쥐었다.

1위 후보로 유일하게 무대에 선 전소미의 신곡 'What You Waiting For'는 발매와 동시에 전 세계 9개 지역 아이튠즈 K-POP 차트 5위권 안에 들었으며, 뮤직비디오는 공개 2일 만에 천만뷰를 돌파했다.

그 외 이날 방송에서는 에릭남, 제시, 소유, 에이프릴, ATEEZ, WayV가 컴백 무대를 선보였다. 인기가요 MC이기도 한 나은이 멤보로 있는 에이프릴은 여름에 걸맞는 'PARADISE'와 'Now Or Never'를 연달아 공개했다.

에릭남도 자작곡 '파라다이스'를 경쾌한 춤과 함께 소개했고, 소유는 'GOTTA GO', 제시는 '눈누난나', WayV는 'Bad Alive'로 무대를 펼쳤다.

그 외 엘라스트, 1THE9(원더나인), 위클리, XRO(제로), 전소미, 정세운, TOO(티오오) 등이 출연했다.

SBS '인기가요'는 매주 일요일 저녁 오후 3시 50분에 방송된다.

