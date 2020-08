대구시, 양성평등 콘텐츠 공모전 … N행시 짓기 경진대회 병행

양성평등 메시지 동영상·웹툰·카드뉴스·사진·포스터

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 (재)여성가족재단과 함께 10월25일까지 '제5회 대구시 양성평등 콘텐츠 공모전'을 진행한다고 2일 밝혔다.

1일부터 시작된 이번 공모전은 여성의 참여 확대, 일가정 양립문화 조성, 성폭력 및 성희롱 예방 등 양성평등을 위한 다양한 주제로 만들어진 UCC 동영상, 웹툰, 사진, 포스터 등을 대상으로 진행된다.

대구시는 공모가 마감되면 1차 전문가 심사와 2차 20명의 엄정한 시민심사단 심사를 거쳐 11월께 수상작을 선정할 예정이다. 심사 기준은 작품 내용의 성인지 감수성 정도, 창의성 및 홍보효과 등이다. 입상자에게는 대상 100만원, 우수상 50만원, 장려상 각 20만원의 상금이 주어진다.

수상작으로 선정된 양성평등 콘텐츠는 양성평등 문화 확산을 위한 행사 및 사례집 발간 등에 다양하게 활용될 예정이다. 이와 함께 양성평등과 관련된 주제어로 N행시 짓기 경진대회도 콘텐츠 공모전과 함께 개최된다. 자세한 사항은 대구여성가족재단 홈페이지에서 확인가능하다.

강명숙 대구시 여성청소년교육국장은 "우리 사회가 점차 양성평등 사회로 나아가고 있지만 아직도 성에 대한 고정관념이 많이 남아있다"며 "앞으로도 양성평등 실현을 위해 시민들이 함께 할 수 있는 시책을 확대해 나가겠다"고 전했다.

