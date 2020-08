포스코인터내셔널, '2019 기업시민보고서' 발간…ESG 정보 강화

SASB 기준에 따른 지속가능성 정보 선제 공개 '주목'

[아시아경제 김지희 기자] 포스코인터내셔널은 회사의 지속가능경영 활동과 ESG(환경·사회·지배구조) 성과를 담은 ‘2019 기업시민보고서’를 발간했다고 2일 밝혔다.

주시보 포스코인터내셔널 사장은 보고서에 담긴 CEO메시지에서 잭 웰치 전 GE 회장의 ‘Change before you have to(변화해야 되는 상황에 놓이기 전에 먼저 변화하라)’ 문구를 인용했다. 이를 통해 "끊임없이 변화하는 국제 사회에 능동적으로 대응하기 위해서는 선제적인 변화가 중요하다"며 대내외 이해관계자들과의 적극적인 소통 의지를 전했다.

지난해에 이어 올해 기업시민보고서에도 포스코그룹의 ‘기업시민’ 경영이념 주요 성과를 활동영역별로 구분해 다뤘다. 또 ‘2019 ESG 우수기업 대상’, ‘우즈베키스탄 진출 한국기업 CSR 최우수상’ 등 기업시민으로서 국내외 우수한 평가를 받은 내용도 정리해 수록했다.

또한 모든 주요 성과를 UN SDGs지표와 연결해 제시하는 데서 한 단계 나아가, 회사가 추진하고자 하는 방향성을 강조하고 이를 포스코그룹의 ‘기업시민’ 활동영역과 매칭했다는 게 회사 측 설명이다.

포스코인터내셔널은 올해 처음으로 SASB(지속가능성 회계기준위원회) 기준에 따른 지속가능성 정보를 선제적으로 공개했다. 특히 SASB의 지속가능한 산업 분류 시스템에 따르면 ‘철강생산 산업’ 표준에 대한 정보만 공개해도 되지만, 다양한 사업을 하는 상사의 특성을 고려해 ‘산업장비 및 제품 산업’ 표준에 대한 정보도 함께 다룬 점도 특징이다.

아울러 회사의 재무·비재무적 활동이 사회에 미친 영향을 평가하고 영국 PwC의 TIMM 방법론을 활용한 측정 결과도 2년 연속 공개했다. 포스코인터내셔널은 그간 미얀마, 인도네시아, 우즈베키스탄 등 전략 국가 사업장에서의 CSR 활동을 별도 페이지로 구성해 왔다. 올해는 지난 3월 국내기업 최초로 팜사업 환경정책(NDPE)을 선언한 데 이어 인도네시아에서의 적극적 책임경영 강화 활동 내용을 소개했다.

