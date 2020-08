롯데百, 특허받은 스위스 킥보드 '마이크로 킥보드' 판매

[아시아경제 차민영 기자] 여름방학과 바캉스를 맞아 놀이 완구 수요가 늘면서 이를 겨냥한 상품들이 나오고 있다.

롯데백화점은 오는 3일부터 본점, 잠실점, 영등포점, 김포공항점 등 4개 점포 토박스 매장에서 스위스 킥보드 브랜드 ‘마이크로 킥보드’를 선보인다고 2일 밝혔다. 대표 상품은 ‘미니핸즈 디럭스 LED’, ‘맥시 T디럭스 LED’ 등이다.

마이크로 킥보드는 정교한 기술력과 안전성을 바탕으로 세계 83개국에서 판매되고 있는 스위스 킥보드 브랜드다. 가벼운 무게와 안정적인 주행감을 주는 특허 기술로 일반 킥보드의 5배가 넘는 고가임에도 ‘킥보드계의 명품’으로 아이를 키우고 있는 부모들 사이에서 관심을 받고 있다.

아울러 오는 3일부터 28일까지 마이크로 킥보드 구매 시 토박스 운동화를 함께 구매하면 운동화를 10%할인 판매하는 프로모션도 진행한다. 킥보드를 구매할 때 운동화를 추가로 함께 구매하는 경우가 많은 점을 고려했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 야외 활동이 늘면서 어른은 자전거, 전동 킥보드가, 어린이의 경우는 전동 자동차와 킥보드의 수요가 증가했다. 실제 롯데백화점 아동 승용완구 매출은 지난 5~7월 전년 동기간 대비 26% 신장했다. 특히 부산본점에 입점된 ‘마이크로 킥보드’의 매출은 39% 뛰었다.

한동성 롯데백화점 상품기획자는 “킥보드는 퍼스널 모빌리티 사용의 증가로 어덜키즈 상품으로 자리잡으면서 아이들의 관심도가 높은 상품이다”며 “안전에 대한 부모의 고민이 많은 만큼 안전성을 인정받은 마이크로 킥보드를 준비했다”고 말했다.

