루퍼트 머독 차남, 뉴스코프 퇴사..."편집방향이 안맞아"

[아시아경제 이현우 기자] 미국의 미디어재벌인 루퍼트 머독의 차남이 뉴스편집 방향이 자신과 맞지 않다며 아버지가 세운 미디어그룹인 뉴스코퍼레이션(뉴스코프) 이사직을 사임한 것으로 알려졌다.

1일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 루퍼트 머독의 차남 제임스 머독은 뉴스 편집 방향에 대한 의견 불일치를 이유로 뉴스코프 이사직에서 사임한 것으로 알려졌다. 제임스 머독은 전날 이사회에 보낸 서한에서 "뉴스코프 소속 매체가 발행한 특정한 콘텐츠와 그 밖의 다른 전략적 결정에 대한 의견의 불일치"를 이사직 사임의 이유로 들었다.

제임스 머독은 뉴스코프 회장인 아버지 루퍼트 머독과 폭스코퍼레이션 최고경영자(CEO)를 맡은 형 라클란 머독과도 정치적 견해가 달라 뉴스 보도 방향을 두고 자주 충돌한 것으로 알려졌다. 제임스는 지난 1월 호주에서 대형 산불이 발생했을 때 뉴스코프 소속 매체들이 호주 산불이 기후변화에 미칠 영향을 왜곡 보도했다고 정면으로 비판하기도 했다.

이와함께 라클란이 경영 중인 폭스뉴스를 겨냥해 보도 방향에 동의하지 않는다고 수차례 공개 의견을 표명했다. 제임스는 도널드 트럼프 대통령을 지지하는 아버지와 달리 민주당 대선 경선 당시 피트 부티지지 전 인디애나주 사우스벤드 시장에 정치 자금을 대기도 했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr