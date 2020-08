속보[아시아경제 오주연 기자] 중앙방역대책본부는 1일 0시 기준 국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신규 확진자가 31명 추가됐다고 밝혔다.

이중 해외유입 경로로 감염된 확진자가 23명, 국내 발생 확진자가 8명으로 나타났다.

국내 지역별로는 경기 5명, 서울 2명, 경북 1명 등이다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr