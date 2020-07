홍콩, 코로나19로 9월 입법회 의원 선거 연기(상보)

[아시아경제 부애리 기자] 홍콩 정부가 오는 9월로 예정된 입법회 선거 연기를 결정했다.

캐리 람 홍콩 행정장관은 31일 기자회견을 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 급증함에따라 오는 9월6일 예정된 입법회 선거의 연기를 결정했다고 밝혔다.

최근 홍콩에서는 매일 100명 이상의 코로나19 신규 확진자가 발생하고 있다.

사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 홍콩 주요 언론은 이 같은 결정이 전날 조슈아 웡 등 민주파 인사 1명의 출마 자격을 박탈한 것도 원인으로 작용했다고 분석했다.

한편 선거 연기 가능성에 대해 야권인 민주진영은 강하게 반발했다.

민주진영은 입법회 선거에 출마할 야권 단일후보를 정한 지난 11∼12일 예비선거에서 예상을 훨씬 뛰어넘는 61만여 명이 참여한 것에 대해 고무된 상태다.

지난해 11월 구의원 선거에서 압도적인 승리를 거둔 민주진영은 기세를 몰아 9월6일 선거에서 총 70석 입법회 의석 중 과반수를 차지하겠다는 구상이었다.

