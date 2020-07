[아시아경제 김지희 기자] 기상청은 31일 오후 7시를 기해 대전의 호우주의보와 충남 계룡의 호우경보를 해제한다고 밝혔다.

앞서 기상청은 오후 5시30분께 이들 지역에 호우주의보를 발령하고 하천 범람 등 안전사고에 주의할 것을 당부한 바 있다.

