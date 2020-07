[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 지리산 피아골에서 피서객을 구하던 소방관이 안전줄이 끊어지면서 급류에 휩쓸려 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.

31일 소방청 등에 따르면 이날 오후 3시 18분께 전남 구례군 토지면 피아골에서 순천소방서 산악 119구조대 소속 김모(28) 소방교가 물에 빠진 피서객을 구하던 중 계곡물에 휩쓸렸다.

소방당국은 특수구조대와 헬기 등을 투입해 18분 뒤 김 소방교를 구조했으나 구조 당시 의식이 없는 상태에서 병원으로 옮겨진 김 소방교는 오후 4시께 사망 판정을 받았다.

물에 빠진 피서객은 여전히 실종 상태이며 구조대의 수색이 이어지고 있다.

사고는 김 소방교의 안전줄이 끊어지면서 일어난 것으로 전해졌다.

구례군은 소방서가 설치되지 않은 지역으로 순천소방서가 담당해 김 소방교 등 동료들은 오후 2시 49분께 구조요청 신고를 받고 출동한 것으로 알려졌다.

