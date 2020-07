장마 물러가고 곧바로 ‘찜통더위’…광주·전남 폭염특보

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 장마가 물러가니 폭염이 찾아왔다.

31일 광주지방기상청에 따르면 현재 흑산도·홍도, 거문도·초도를 제외한 광주와 전남 전 지역에 ‘폭염주의보’가 발효됐다.

폭염주의보는 체감온도가 33℃ 이상, 이틀 이상 계속될 것으로 예상될 경우 발효된다.

이날 낮 최고기온은 광양읍 33.1℃(체감온도 33.7℃), 다도(나주) 32.7℃(체감온도 33.4℃), 담양 32℃(체감온도 34℃), 봉산(담양) 32℃(체감온도 33.5℃), 함평 31.9℃(체감온도 32.9℃), 보성 31.4℃(체감온도 33.3℃), 광주 30.7℃(체감온도 33.2℃) 등의 분포를 보였다.

기상청은 주말인 내달 2일까지 낮 최고기온이 32℃도 이상 오르는 곳이 많겠고 최근 많은 비로 인해 습도가 높아 체감온도는 33℃ 내외가 될 것으로 내다보고 있다.

1일 아침 최저기온 22~25℃, 낮 최고기온 29~33℃, 2일 아침 최저기온 23~24℃, 낮 최고기온 28~32℃로 예상된다.

바닷물결은 서·남해 전 해상에서 0.5~1m의 높이로 일겠다.

