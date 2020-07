코로나19 외부인 출입금지 서강대 들어가 '파쿠르' 영상 찍은 유튜버 고발당해

[아시아경제 정동훈 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 외부인의 출입을 제한하는 대학에 들어가 '파쿠르' 훈련 영상을 찍은 유튜버가 검찰에 고발됐다.

31일 대학가에 따르면 일부 서강대 학생들은 전날 건조물침입 등 혐의로 유튜버 A씨를 서울서부지검에 고발했다.

A씨는 서강대 캠퍼스에 들어가 교내 지형물을 활용한 파쿠르 영상을 찍어 유튜브에 게시했다가 논란이 됐다. 서강대는 코로나19 예방을 위해 올해 2월28일부터 외부인 출입을 제한하고 있다. 파쿠르는 맨몸으로 지형지물을 넘나들며 움직이는 개인운동이다.

A씨는 서강대에서 촬영한 영상 2건이 논란이 되자 자신의 유튜브 채널을 통해 "서강대 출입이 통제됐음에도 운동하는 영상을 촬영한 것은 분명히 옳지 못한 행동"이라며 "저의 행동으로 피해를 본 분들께 대단히 죄송하다"고 사과했다. 해당 영상들은 내려간 상태다.

