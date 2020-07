나주시 ‘로컬푸드 소비자 UCC 공모전’ 시상식 개최

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시(시장 강인규)는 31일 로컬푸드직매장 빛가람점에서 ‘로컬푸드 소비자 UCC 공모전’ 시상식을 개최했다고 밝혔다.

이번 공모전은 올해 로컬푸드 소비자 회원 1만 명 돌파를 기념해 지난달 15일부터 지난 10일까지 진행됐다.

또 ‘나주로컬푸드를 좋아하는 이유’, ‘로컬푸드 사용법’ 등 소비자가 실생활에서 느끼는 로컬푸드의 장점과 공익적 가치를 주제로 2분 내외 영상, 브이로그 등 다양한 형식의 UCC콘텐츠를 공모했다.

시는 총 120편의 응모작 중 공정하고 투명한 심사를 위해 나주로컬푸드 공식 SNS(밴드) 전체 회원을 대상으로 선호도 투표를 실시했다.

최종 수상자(제목)는 ▲박주미(로컬푸드로 차린 행복한 밥상) ▲윤현정(로컬푸드로 만든 건강한 브런치) ▲정현정(행복밥상 7500원으로 요리하다) ▲장세헌(로컬푸드 탐방기) ▲최경희(빛가람동 로컬푸드매장 브이로그)씨 까지 총 5인이 선정됐으며 소정의 나주사랑상품권을 지급 받았다.

수상작들은 로컬푸드 식재료를 활용한 다채로운 요리 레시피와 직매장 내부를 생동감 있는 브이로그 영상으로 구현하는 등 나주로컬푸드가 갖는 장점과 매력을 참신하게 담아냈다는 평가다.

시는 시청 누리집과 공식 SNS채널에 게시해 나주로컬푸드 홍보콘텐츠로 활용할 계획이다.

홍형석 로컬푸드센터장은 “이번 공모전을 통해 나주로컬푸드에 대한 소비자 회원들의 한결같은 관심과 애정을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 소비자 참여형 프로그램을 꾸준히 추진해 소비자가 친근하고 신뢰할 수 있는 나주로컬푸드를 만들어가겠다”고 말했다.

